Autoritatile au datorii la Agentia Spatiala Europeana

Autoritatile sunt, din cand in cand, cu capul foarte in nori si uita sa-si achite datoriile. Cel putin asta preferam sa credem si sa nu vorbim direct de rea credinta.Tara noastra trebuie sa achite "minim 60 de milioane de euro" din datoria pe care o are la Agentia Spatiala Europeana, Anuntul a fost facut de ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja: "Romania are o situatie dificila, pentru ca in perioada 2017 - 2019 nu si-a achitat cotizatia la Agentia Spatiala ... citeste toata stirea