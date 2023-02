Avansul pietei asigurarilor in 2022 a fost de 30%. Subscrierile locale au depasit 16 miliarde de lei

Subscrierile companiilor locale de asigurari au cumulat 16,5 miliarde de lei la finele anului trecut, cu aproape 30% mai mult fata de 2021, cand acest indicator a atins 12,726 miliarde de lei, conform datelor preliminare. Cifrele nu includ subscrierile societatilor de asigurare care activeaza in Romania in baza principiului liberei circulatii a serviciilor si a dreptului de stabilire.In 2021, potrivit ASF, piata asigurarilor a atins 14,2 miliarde de lei, din care subscrierile in baza dreptului ... citeste toata stirea