a(Trade Mark)Numarul de apartamente noi livrate in zona Bucuresti-Ilfov va scadea pentru cel de-al doilea an consecutiv, la circa 19.000 de unitati, insa problemele principale pentru piata sunt impredictibilitatea fiscala, lipsa PUZ-urilor si intarzierea Planului Urbanistic General, in conditiile in care tot mai multi dezvoltatori merg spre Ilfov, daca Bucurestiul ramane blocat.Pietele rezidentiale din Bucuresti, respectiv Romania raman atractive, iar cererea exista in piata, preturile sunt ... citeste toata stirea