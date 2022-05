Avertisment apocaliptic de la Soros: Civilizatia ar putea sa nu supravietuiasca razboiului lui Putin. Invazia Rusiei ar putea declansa al Treilea Razboi Mondial

Miliardarul George Soros a avertizat marti cu privire la o depresiune globala si a declarat ca invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi privita ca fiind punctul de plecare al celui de-al treilea razboi mondial.La dineul sau anual din cadrul Forumului Economic Mondial, Soros a declarat ca cursul istoriei s-a schimbat dramatic de la ultimul eveniment de la Davos, Elvetia."Rusia a invadat Ucraina. Acest lucru a zdruncinat Europa pana in maduva oaselor", a declarat el in fata audientei."Uniunea ... citeste toata stirea