Generalul Rajmund Andrzejczak, seful Statului Major al Armatei Poloniei, a declarat, in cadrul unei dezbateri de strategie organizate de Biroul National de Securitate, ca Polonia nu mai poate furniza munitie Ucrainei, in conditiile in care si rezervele nationale se reduc ingrijorator.Conform stirii preluate de Remix News de la publicatia online dorzeczy.pl, generalul polonez a mai subliniat ca "nu exista nimic care sa arate ca Rusiei ii lipsesc resursele pentru continuarea conflictului" si a ... citeste toata stirea