Justitia se confrunta cu mari probleme. Semnalul de alarma a fost tras din interior. Uniunea Nationala a Barourilor a organizat, ieri, in intreaga tara, actiunea de protest "O zi fara avocati! Ziua in care justitia nu exista". Aparatorii au intrat in salile de judecata doar in cazurile urgente. "Campania *O zi fara avocati! Ziua in care justitia nu exista* a fost initiata in urma Hotararii Consiliului UNBR din 1-2 septembrie 2023, cand s-a decis organizarea unei campanii pentru apararea ... citeste toata stirea