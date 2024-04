B.D.G. Import si-a majorat cu 4% cifra de afaceri anul trecut si adauga in portofoliu produsele William Grant & Sons cu care tinteste venituri de 50 mil. lei

B.D.G. Import, unul dintre cei mai mari importatori de bauturi spirtoase de pe plan local, a adaugat incepand cu aceasta luna produsele William Grant & Sons in portofoliul sau de venituri si vrea sa ajunga cu aceste produse la venituri de 55 milioane de lei in primele 12 luni. Compania romaneasca a terminat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 365 de milioane de lei, in crestere cu 4% fata de anul precedent, conform calculelor ZF pe baza informatiilor furnizate de companie si cele de la ... citește toată știrea