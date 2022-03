Banca centrala a Rusiei a anuntat, marti seara, decizia de a limita retragerile de numerar in valuta pana in septembrie, in contextul sanctiunilor fara precedent impuse de Occident din cauza interventiei militare ruse in Ucraina."In perioada 9 martie - 9 septembrie, Banca Rusiei stabileste urmatoarea procedura de retragere a fondurilor din depozite in valuta ale cetatenilor: fiecare client poate retrage ... citeste toata stirea