Banca Mondiala vine cu noi previziuni pentru economia Romaniei in 2023: Romania ar putea avea crestere economica de 2,6% anul acesta. Ritmul cresterii globale incetineste

Romania ar putea inregistra o crestere economica de 2,6% in 2023 si de 4,2% in 2024, conform estimarilor Bancii Mondiale, care avertizeaza ca, la nivel global, perspectivele economice risca sa se deterioreze, desi raman pe crestere.Romania ar urma sa aiba crestere economica de 2,6% in anul 2023 si de 4,2% in 2024, conform raportului Bancii Mondiale privind "Perspectivele Economice Globale", postat pe site-ul institutiei si vizualizat de agentia MEDIAFAX. In 2022, potrivit datelor Bancii ... citeste toata stirea