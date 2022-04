Bancile din Romania au ajuns ca bancile din Elvetia

Conform datelor Bancii Nationale, la finalul anului 2021 economiile populatiei in lei si valuta la bancile din Romania au ajuns la 283 de miliarde de lei, cel mai ridicat nivel din istorie. Depozitele in lei au fost de 165,023 miliarde de lei, in crestere cu 9% fata de 2020. Depozitele in valuta, echivalent in lei, au fost de 118,8 miliarde de lei, in crestere cu 12,9%. Daca dam la o parte cresterea cursului valutar leu/euro, care a fost de 1,6%, ritmul de crestere al depozitelor in valuta a ... citeste toata stirea