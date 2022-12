Bazele de date ale Sistemului vamal vor fi consolidate

Asocierea Arobs Systems (lider) si Wing Leading Edge va furniza Ministerului Finantelor Publice o solutie hardware si software destinata consolidarii bazelor de date necesare functionarii componentelor Sistemului Informatic Integrat Vamal. Estimat la 27,22 milioane de lei, fara TVA, contractul a fost semnat pentru suma de 26,91 milioane de lei, fara TVA.Solutia hardware si software va fi livrata in termen de 120 de zile de la semnarea contractului, respectiv pana in martie 2023.Tert in cadrul ... citeste toata stirea