Benjamin Netanyahu: Cu o operatiune la Rafah, Israelul va fi la cateva saptamani de o victorie totala

Chiar daca un armistitiu va 'intarzia' ofensiva prevazuta la Rahaf, in sudul Fasiei Gaza, aceasta va plasa Israelul la doar 'cateva saptamani' de o 'victorie totala', a dat asigurari duminica premierul Benjamin Netanyahu, transmite AFP.'Victoria totala este la indemana noastra, nu peste cateva luni, ci peste cateva saptamani, cand vom incepe operatiunea', a spus el intr-un interviu la postul american CBS.Rafah este 'ultimul bastion' al Hamas in opinia lui Netanyahu, decis ca, in pofida ... citește toată știrea