Beny Steinmetz, miliardarul israelian condamnat in Romania, pe care autoritatile romane l-au solicitat pentru extradare, a fost eliberat de Grecia, care a blocat extradarea catre tara noastra

Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz a fost eliberat din detentie la Atena dupa ce Curtea Suprema din Grecia a blocat extradarea sa in Romania, scrie FT.Aceasta decizie anuleaza hotararea unei instante inferioare care hotarase ca Steinmetz, in varsta de 69 de ani, ar putea fi trimis in Romania, care emisese un mandat de arestare european dupa condamnarea acestuia in 2020 pentru apartenenta la un grup criminal care ar fi mituit oficiali publici pentru a obtine drepturi de proprietate asupra ... citește toată știrea