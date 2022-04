BERD investeste in emisiunea de obligatiuni a Primariei Capitalei, anuntata in premiera de Profit.ro

Banca Europeana pentru Recosntructie si Dezvoltare (BERD) a investit 5,5 milioane euro (27,33 milioane lei) in emisiunea de obligatiuni de 112 milioane euro (555 milioane lei) a Municipiului Bucuresti, anuntata in premiera de Profit.ro.Primaria Capitalei isi listeaza obligatiunile cu scadenta la 10 ani. Tranzactia s-a incheiat cu un pret mediu sub valoarea nominala indicand presiuni ale pietei pentru dobanzi mai mari.Un nou instrument finanicar ajunge la cota Bursei de Valori Bucuresti . Este ... citeste toata stirea