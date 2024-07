Biden insista intr-o scrisoare adresata democratilor si intr-un interviu in direct ca ramane in cursa pentru Casa Alba. Ce argumente aduce pentru a recastiga increderea partidului si alegatorilor

Joe Biden s-a dezlantuit impotriva celor care il critica pentru prestatia sa dezastruoasa de la dezbaterea cu Donald Trump, spunandu-le democratilor, intr-o scrisoare deschisa, si americanilor, intr-un interviu in direct la TV, ca ramane in cursa prezidentiala - respingand astfel apelurile tot mai numeroase de a recunoaste ca, la 81 de ani, este prea batran si ineficient pentru a-l invinge pe fostul presedinte si ar trebui sa renunte in favoarea unui candidat mai tanar, relateaza The Guardian. ... citește toată știrea