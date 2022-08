Bilantul ANAF la sase luni: incasari pentru bugetul de stat de 180 de miliarde de lei, cu 12 miliarde de lei peste programare

a(Trade Mark)Incasarile din TVA au crescut cu 27% in primele sase luni din an, un ritm la care inflatia de 15% a pus umarul serios, impreuna cu cresterea consumului a(Trade Mark)Executia bugetara la iunie sugereaza insa o scadere a consumului, pentru ca incasarile din TVA s-au temperat la plus 12%, sub inflatie.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a transmis, in raportul privind activitatea institutiei, ca veniturile la bugetul de stat pe care le-a colectat in prima jumatate din ... citeste toata stirea