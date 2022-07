Bilantul bugetului de stat la sase luni: Deficitul bugetar a fost redus cu 10 miliarde de lei pana la 23 de miliarde de lei. Veniturile statului au crescut cu 23% si cheltuielile cu 14%

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au fost, in primele sase luni din 2022 de 217 mld. lei. In aceeasi vreme cheltuielile au fost de 240 mld. lei, in crestere cu 14%. In consecinta deficitul bugetului de stat s-a diminuat cu 10 miliarde de lei fata de aceasi perioada din 2021 si a fost de 23 de miliarde de lei.Veniturile din impozitul pe profit au crescut cu 28%, pana la 11 miliarde de lei. In aceeasi vreme incasarile din impozitul pe venit au crescut cu 18% pana la 17 miliarde ... citeste toata stirea