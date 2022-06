Bitcoin se lupta pentru fiecare cent, in incercarea sa ramana peste pragul de 20.000 de dolari. Cum arata piata crypto luni dimineata

Bitcoin a reusit cu greu sa se mentina peste nivelul de 20.000 de dolari SUA, care a fost urmarit indeaproape, prelungind o perioada de volatilitate accentuata, in care s-au inregistrat oscilatii uriase in weekend.Cea mai mare criptomoneda a scazut cu pana la 4,8%, pana la 19.618 USD, luni (20 iunie) in Asia si se tranzactiona la 20.036 USD la ora 12.30 la Tokyo.Ether a pierdut la un moment dat 7,8%, dar s-a mentinut peste 1.000 de dolari.Solana, Cardano si Dogecoin au fost pe rosu.Bitcoin ... citeste toata stirea