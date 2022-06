Bittnet Solutions a vandut 11,9% din capitalul firmei Dendrio Solutions catre fondul de investitii Agista Investments pentru 7,5 mil. lei

Bittnet Solutions (simbol bursier BNET), integrator de solutii IT&C si furnizor de servicii de training in IT, a vandut 11,9% din capitalul firmei Dendrio Solutions catre fondul de investitii Agista Investments, pentru pretul de 7,49 mil. lei, a anuntat compania de IT marti la BVB. Avand in vedere pretul tranzactiei, evaluarea initiala de piata a integratorului IT&C Dendrio Solutions se ridica la 62,5 mil. lei.Fondul Agista a fost lansat in acest an de Impetum Group. "Odata cu alaturarea ... citeste toata stirea