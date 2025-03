Bittnet Systems in 2024: venituri si profit net in crestere

Bittnet Systems (BNET), prima companie de IT listata la cota bursei romanesti, si-a majorat anul trecut castigul pretaxare EBITDA cu 15%, de la 21,19 milioane lei la 24,4 milioane de lei, conform datelor preliminare ale companiei.Veniturile consolidate au atins 418,8 milioane lei, in crestere cu 11,5% fata de anul precedent. Marja bruta a urcat la 79 milioane lei, in urcare cu 20% comparativ cu anul 2023, iar profitul operational a urcat cu 14%, la 13,8 milioane lei.Urmareste-ne si pe Google ... citește toată știrea