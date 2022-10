BLOCAREA DOTARII FORTELOR NAVALE CONTINUASemnarea contracului cu MApN pentru corvete, amanata pentru luna noiembrie

Contractul privind construirea a patru corvete destinate Fortelor Navale Romane nu a fost semnat inca de asocierea franco-romana Naval Group-Santierul Naval Constanta, desi o decizie in acest sens era asteptata la finalul lunii septembrie. Amintim ca in cursul acestui an, asocierea a solicitat de doua ori amanarea semnarii contractului - prima data in luna februarie, iar a doua oara in luna aprilie, cand, potrivit declaratiilor de la inceputul lunii mai ale ministrului Apararii Nationale, ... citeste toata stirea