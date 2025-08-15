Editeaza

Bloomberg: Premierul Bolojan promite masuri si mai dure de austeritate in urmatoarele 6 luni si avertizeaza ca Romania ar putea ajunge in incapacitate de plata daca guvernul nu va pune rapid capat cheltuielilor excesive

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 15 August 2025, ora 10:36
21 citiri
Premierul Ilie Bolojan a declarat, intr-un interviu acordat Bloomberg News, ca urmatoarele sase luni vor fi cruciale pentru ca administratia sa sa impuna o serie de masuri radicale de austeritate, in ciuda nemultumirii publice in crestere si a tensiunilor din cadrul coalitiei de guvernare.
"Riscul de incapacitate de plata este intr-adevar foarte mare dupa ani de deficite bugetare ridicate," a spus el. "Daca nu intram pe o cale stabila, singurul rezultat posibil este unul foarte rau."
