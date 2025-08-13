Editeaza

BNR: Deficitul de cont curent mai creste cu 16%, adaugand peste 2,2 mld. de euro in primele sase luni din acest an

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 13 August 2025, ora 19:36
Deficitul de cont curent a ajuns 13,89 de mld. de euro in primele sase luni din 2025, comparativ cu 11,68 de mld. de euro in perioada ianuarie-iunie 2024, arata datele BNR publicate miercuri.
Deficitul comercial a fost in iunie de 16,5 mld. de euro, fata de 14,6 mld. de euro in primele cinci sase luni din 2024.
Pe partea de servicii, deficitul este 6,36 de mld.

