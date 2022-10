BNR forteaza bancile sa majoreze dobanzile la depozite pentru a aduce/readuce banii in banci si a creste economisirea. Dar daca oamenii nu mai au bani sa economiseasca?

BNR a decis miercuri majorarea, pentru a saptea oara in acest an, a dobanzii de referinta de la 5,5% la 6,25%, peste asteptarile analistilor.In comunicatul oficial de dupa sedinta Consiliului de Administratie, BNR a mentionat: "Deciziile CA al BNR urmaresc ancorarea anticipatiilor inflationiste pe termen mediu, precum si stimularea economisirii prin cresterea ratelor dobanzilor bancare, in vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflatiei in linie cu tinta stationara de 2,5% plus/minus 1 ... citeste toata stirea