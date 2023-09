Un nou an scolar a debutat ieri. Elevi, profesori, parinti si politicieni au marcat momentul, fiecare cum a putut si cum s-a priceput. Sperantele sunt in continuare mari, dar putine se implinesc. Startul in noul an scolar a demonstrat, din nou, ca educatia sufera din cauza excesului de vorbe goale si a putinatatii faptelor concrete.Un subiect delicat a fost abordat inca din prima zi de scoala. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa includa subiectul consumului de droguri in randul ... citeste toata stirea