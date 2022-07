Boeing si-a redus estimarile privind vanzarile de avioane in urmatorii 20 de ani

Constructorul american de avioane Boeing Co. si-a revizuit estimarile privind cererea de avioane comerciale in urmatoarele decenii, in conditiile in care perspectiva unei cresteri economice mondiale mai lente precum si incertitudinile cu privire la piata din Rusia afecteaza livrarile de avioane, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.ro.Conform celor mai noi prognoze ale Boeing, publicate duminica in avanpremiera salonului aeronautic de la Farnborough, constructorii de avioane din intreaga ... citeste toata stirea