Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Suntem in discutii pentru un nou program guvernamental pentru achizitii de terenuri agricole, in care sa mergem pe o maturitate maxima a creditului de 20 de ani

Fermierii au nevoie de credite pentru achizitii de terenuri agricole cu o maturitate cat mai lunga, in contextul in care investitia intr-un teren se amortizeaza in medie in 21 de ani in Romania, iar sistemul bancar discuta cu autoritatile identificarea unei solutii potrivite, a explicat Bogdan Alexandrescu, directorul Directiei Agri din cadrul CEC Bank, prezent la evenimentul ZF Agrobusiness Summit 2024."Creditele pentru terenuri agricole trebuie sa fie pe o perioada mai lunga, noi la CEC ... citește toată știrea