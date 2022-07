Bogdan Aurescu a deschis lucrarile reuniunii "Black Sea Security Summit"

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a deschis, vineri, alaturi de senatorul american Roger Wicker, membru al Congresului SUA, reuniunea "Black Sea Security Summit", organizata de Comisia Congresului SUA pentru Securitate si Cooperare in Europa, la Constanta, informeaza news.ro.Aurescu a moderat a doua sesiune a reuniunii, care a vizat relevanta Marii Negre pentru securitatea euroatlantica.Ministrul Bogdan Aurescu si senatorul Roger Wicker au co-prezidat evenimentul, organizat in premiera in ... citeste toata stirea