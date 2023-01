Bogdan Aurescu a pledat pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, el pledand pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii. Ministrul a precizat ca hub-ul umanitar de la Suceava a facilitat, printre altele, si tranzitul a 40 de generatoare achizitionate de Romania cu fonduri europene, a zeci de alte generatoare oferite de guvern si autoritati ... citeste toata stirea