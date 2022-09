BOGDAN AURESCU: "Asa-zisele referendumuri organizate de Rusia in teritoriile ocupate ale Ucrainei nu produc niciun efect legal"

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, astazi, la reuniunea Consiliului Permanent al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in format consolidat, context in care a transmis ca "asa-zisele referendumuri organizate de Rusia in teritoriile ocupate ale Ucrainei nu produc niciun efect legal", potrivit Agerpres."Din nefericire, trebuie sa vorbim din nou despre razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Romania condamna in termenii cei mai fermi ... citeste toata stirea