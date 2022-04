BOGDAN AURESCU:"Condamn ferm atrocitatile comise in Bucea si in alte orase ucrainene"

Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a condamnat ferm atrocitatile comise de catre Rusia in Bucea si alte orase ucrainene si a adaugat ca Romania sustine pe deplin investigarea amanuntita a acestor fapte de catre Curtea Internationala de Justitie, informeaza news.ro."Condamn ferm atrocitatile comise in Bucea si in alte orase ucrainene, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Toti autorii unor astfel de crime internationale trebuie trasi la raspundere in justitie. Romania ... citeste toata stirea