BOGDAN AURESCU:"In urma agresiunii militare a Rusiei in Ucraina sunt indicii puternice ca in acest conflict s-au produs crime de razboi"

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca exista indicii ca Rusia a produs crime de razboi in Ucraina si a aratat ca Romania, alaturi de alte 38 de state, a sesizat Curtea Penala Internationala, cerand inceperea unei anchete in acest sens, informeaza news.ro.Intrebat la Digi24, joi seara, daca Vladimir Putin este un criminal de razboi, Bogdan Aurescu a declarat ca acestea sunt declaratii cu caracter politic, dar ca exista indicii ca au existat crime de razboi in conflictul ... citeste toata stirea