BOGDAN AURESCU:''Reiterez sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova''

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, astazi, "sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international", informeaza Agerpres."Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact direct cu colegii din Chisinau. Am discutat cu omologul meu, ministrul Nicu Popescu, si colegii nostri isi pregatesc pozitia pe aceasta tema. As vrea sa vorbesc despre aceasta ... citeste toata stirea