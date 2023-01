BOGDAN AURESCU:"Romania sprijina cea de-a 7-a transa de fonduri din Facilitatea Europeana pentru Pace"

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat luni, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, Consiliul Afaceri Externe (CAE), care a avut loc la Bruxelles, in care aratat necesitatea continuarii sprijinului multidimensional al UE si al statelor membre pentru Ucraina, in special in vederea depasirii sezonului rece si pentru a face fata unei posibile ofensive a trupelor ruse si a exprimat sprijinul pentru cea de-a 7-a transa de fonduri din Facilitatea ... citeste toata stirea