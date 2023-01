BOGDAN AURESCU:"Salut rezolutia care a fost adoptata astazi de PE in favoarea unui tribunal care sa pedepseasca crima de agresiune"

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu a declarat astazi ca saluta rezolutia care a fost adoptata astazi de Parlamentul European, in favoarea unui tribunal care sa pedepseasca crima de agresiune, Romania fiind un sustinator foarte puternic al luptei impotriva impunitatii in ceea ce priveste Rusia, relateaza News.ro."Salut foarte mult rezolutia care a fost adoptata astazi de Parlamentul European, in favoarea unui tribunal care sa pedepseasca crima de agresiune. Romania a fost un sustinator foarte ... citeste toata stirea