BOGDAN AURESCU: "Vom continua sa sprijinim Ucraina ca pana acum, cu toata deschiderea, pe toate planurile"

Romania va continua sa sustina Ucraina "ca si pana acum, cu toata deschiderea, puterile si capacitatile noastre, pe toate planurile", a afirmat, astazi, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la Odesa, unde a avut loc prima Trilaterala a sefilor diplomatiilor de la Bucuresti, Kiev si Chisinau, conform Agerpres."Am discutat, in mod evident, despre situatia de securitate si ne inclinam in fata curajului si luptei eroice a poporului ucrainean. Am vazut ultimele vesti bune din teren, de pe ... citeste toata stirea