Bogdan Balasa, General Manager al HILS Development: Terenurile pe care le avem ne asigura un pipeline de mii de apartamente pentru urmatorii 20 de ani de acum incolo.

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:36
HILS Development are planuri pe termen scurt dar si pe termen lung iar terenurile pe care le detine asigura un pipeline de mii de apartamente pentru urmatorii 20 de ani de acum incolo.
"Am finalizat pana acum aproximativ 12.000 de unitati rezidentiale si proiectele pe care le avem in desfasurare. Terenurile pe care le avem ne asigura un pipeline de mii de apartamente pentru urmatorii 20 de ani de acum incolo. Deci avem, avem obiective si pe termen scurt, dar si pe termen mediu si lung. Credem ...citește toată știrea

