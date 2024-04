Bogdan Iliescu, Nusco Imobiliara: Vom avea o scoala privata pentru 580 de copii in cadrul Nusco City. Cred ca autoritatilor le este greu sa construiasca scoli la standardele actuale

Proiectul Nusco City dezvoltat in zona Pipera din Capitala va beneficia de o scoala privata cu o capacitate de a inscrie 580 de copii, a explicat Bogdan Iliescu, director comercial al dezvoltatorului Nusco Imobiliara, in cadrul conferintei conferinta ZF Tendinte in piata rezidentiala 2024."Ne dorim sa facem toate facilitatile in Nusco City, astfel incat sa devina o locatie iconica pentru zona de nord. In Nusco City vom avea o scoala privata pentru 580 de copii, pe care o vom inchiria catre un ... citește toată știrea