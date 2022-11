Bogdan Ion, EY Romania: Contributia EY la PIB-ul Romaniei a fost de peste 1 miliard de dolari in ultimii 30 de ani

Bogdan Ion, country manager EY Romania, a spus, in cadrul Galei EY 30, ca firma de audit si consultanta, care aniverseaza 30 de ani de prezenta in Romania, a contribuit, direct si indirect, cu peste 1 mld. de dolari la PIB-ul Romaniei."Contributia directa a EY la PIB-ul Romaniei a fost de 750 mil. si depaseste 1 mld. dolari daca calculam atat impactul direct, cat si impactul indirect, cel indus. Am sustinut clientii in a atrage finantari de peste 4 mld. dolari din piata locala si din pietele ... citeste toata stirea