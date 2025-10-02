Editeaza

Bogdan Ivan: Romania astazi plateste cel mai scump curent, uneori pe anumite intervale orare, din Europa

Sursa: Bursa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 05:41
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat ca Romania plateste, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa. El a exemplificat spunand ca, in ultima saptamana, in medie, Romania plateste 145 de euro pe megawatt-ora, in timp ce media Frantei este de 61 de euro. Ivan a adaugat ca Romania vinde megawatt-ul in Ungaria cu un leu si are intervale de timp, intre orele 18-22, cand importa megawatt-ul cu 1.000 de lei, 2.000 de lei si chiar 2.500 de lei. Ministrul Energiei a ...citește toată știrea

