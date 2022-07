Bogdan Neacsu, presedintele ARB: Cresterea inflatiei a dus la cresterea ROBOR, iar creditarea a cunoscut o incetinire. Cursul este stabil. Sistemul bancar este bine capitalizat si joaca in continuare un rol foarte activ in economia reala

Sistemul bancar joaca in continuare un rol foarte activ in economia reala alaturi de ce inseamna politci guvernamentale si politica monetara a bancii nationale tocmai pentru ca intelegem contextul in care ne aflam, evident ca vrem sa sprijinim si suntem parte a solutiilor pentru a crea un climat stabil, sustine Bogdan Neacsu, presedintele Asociatiei Romane a Bancior (ARB)."Situatia sistemului bancar din Romania este foarte buna. Vorbim de un sistem bancar cu lichiditati disponibile intr-o ... citeste toata stirea