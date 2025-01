Bogdan Vaduva, eMag: Suntem prudenti, dar optimisti in ceea ce priveste consumul in 2025

a(Trade Mark)Deloitte Romania cu sprijinul media al ZF a organizat miercuri, 22 ianuarie, editia din 2025 a CFO Summit, conferinta care face parte din programul gobal Deloitte CFO Program, dedicat directorilor financiari si specialistilor din departamentele financiare ale companiilor.Bogdan Vaduva (foto), CFO-ul grupului eMAG, este de parere ca e nevoie de prudenta in 2025 insa conform estimarilor grupului, consumul va creste in continuare in 2025, pe masura ce companiile maresc salariile cel ... citește toată știrea