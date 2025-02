Boicotarea lanturilor de magazine, un esec chiar din prima zi

Boicotarea hypermarketurilor din tara noastra in perioada 10-16 februarie, actiune la care au fost chemati cetatenii romani de catre Calin Georgescu si de partidele suveraniste, in scopul protejarii fermierilor romani, s-a dovedit a fi un esec chiar din prima zi a actiunii respective. Marii retaileri au avut si ieri, in prima zi a saptamanii, inca din timpul zilei, magazinele pline de cumparatori, in timp ce prin pietele din Capitala cu greu puteai zari cate un client, cu exceptia pietelor mari ... citește toată știrea