Bolojan: "Lasitatea, hotia si deciziile gresite au facut rau Romaniei"

Sursa: Bursa
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 05:42

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminica, la manifestarile dedicate Zilei Orasului Oradea, ca principalele cauze ale raului din tara noastra sunt lasitatea, hotia si deciziile gresite, nu dusmani externi.
"Uneori lasitatea ne-a facut rau. Uneori deciziile gresite ne-au facut rau. Hotia ne-a facut rau. Astia sunt dusmanii nostri, nu altii", a afirmat Bolojan in discursul rostit in Piata Unirii din Oradea, la Statuia Regelui Ferdinand, unde au fost comemorate evenimentele din 12 octombrie 1918 ...citește toată știrea

