Bolojan si Macron reconfirma parteneriatul strategic intre tara noastra si Franta

Ilie Bolojan, presedintele interimar al Romaniei, a avut o intalnire bilaterala cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in cadrul vizitei oficiale la Paris, unde cei doi lideri au reconfirmat parteneriatul strategic dintre Romania si Franta, punand accent pe stabilitatea si continuarea prezentei militare franceze in Romania, un aspect esential pentru securitatea tarii noastre."Am reconfirmat parteneriatul strategic cu Franta si am subliniat stabilitatea prezentei militare franceze in Romania, ... citește toată știrea