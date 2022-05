BOLOS, DESPRE SUPLIMENTAREA SUMELOR DIN PNRR PENTRU CAPITOLUL DE ENERGIE: " Exista criteriul de distribuire al banilor intre statele membre ale UE"

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca este obligatoriu sa fie regandit capitolul de energie din PNRR, avand in vedere ca se doreste renuntarea la dependenta ruseasca. Bolos a explicat ca sumele prevazute in PNRR se vor suplimenta si ca va exista o redistribuire intre statele member, noteaza News.ro.Intrebat la Digi 24, astazi, daca va exista un PNRR II strict pe partea de energie, avand in vedere ca Uniunea Europeana doreste renuntarea la dependenta ... citeste toata stirea