Bolos, MIPE: A fost efectuata o evaluare a investitiilor intarziate in cadrul PNRR. Se examineaza posibile scenarii privind renegocierea PNRR, astfel incat Romania sa evite blocaje la urmatoarele transe

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a efectuat o evaluare comprehensiva a investitiilor intarziate in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), acestea fiind incadrate in diferite categorii de risc, a anuntat astazi ministrul de resort, Marcel Bolos. Potrivit acestuia, sunt examinate posibile scenarii privind renegocierea PNRR, astfel incat Romania sa evite blocajele in accesarea urmatoarelor transe de finantare. De asemenea, pentru 2025, trebuie evitat ... citește toată știrea