Borodi, Brinel: Romania a pierdut oportunitatea folosirii resurselor nationale existente pentru digitalizarea accelerata a serviciilor publice. Daca am lucra toate firmele din IT doar pentru Romania digitala neintrerupt 10 ani, tot nu am ajunge la zi

Net Brinel Cluj-Napoca, companie controlata de grupul francez SNEF, a inchis anul 2021 cu un business in crestere fata de 2020, cand cifra de afaceri a urcat la 230 milioane de lei in 2020, a declarat pentru Profit.ro directorul general al companiei, Marcel Borodi. El spune ca anul trecut a fost "mult peste asteptari, cu multa satisfactie", care a adus o imbunatatire a marjei de profit."Am incheiat un an care parea cu totul imprevizibil in noiembrie 2020, cand am validat bugetul de venituri si ... citeste toata stirea