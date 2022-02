Borodi, Net Brinel: Dupa emigrarea unui numar mare de IT-sti si imigrarea unui numar important de firme de servicii IT, ultimii cinci ani sunt de head-hunting pentru orice post

Piata muncii in domeniul IT s-a schimbat radical in ultimii 30 de ani, spune Marcel Borodi, directorul general al Net Brinel Cluj-Napoca. El afirma ca, in primii 10 ani de activitate, compania isi permitea sa aleaga doar pe cei mai buni, numarul candidatilor depasind cu mult nevoia interna. "Dupa emigrarea unui numar mare de IT-sti si imigrarea unui numar important de firme de servicii IT, ultimii cinci ani sunt de head-hunting pentru orice post"."O intrebare frecventa pe care o intalnesc in ... citeste toata stirea