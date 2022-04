Bosch recruteaza 400 de ingineri pentru Centrul de Inginerie din Bucuresti in 2022

Bosch isi consolideaza activitatile de dezvoltare in Romania si pozitia strategica in cadrul retelei sale globale de inginerie, prin extinderea Centrului de Inginerie Bosch in Bucuresti, in cadrul sediului central al companiei. Aici, inginerii vor lucra la proiecte de ultima generatie pentru dezvoltarea de solutii in ariile mobilitatii automatizate, electrice si conectate, in cadrul unui model de lucru hibrid, flexibil, bazat pe incredere."Centrul de Inginerie Bosch din Cluj si-a crescut ... citeste toata stirea